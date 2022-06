Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola reagiert am Mittag positiv

Das Papier von Coca-Cola legte um 02.06.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 59,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 909 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,52 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2022. Gewinne von 6,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,03 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 31,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,50 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 25.04.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.491,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.000,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,65 USD im Jahr 2023 aus.

