Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag auf rotem Terrain

Die Coca-Cola-Aktie wies um 02.08.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 3.838 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2022 bei 63,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 68,50 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Coca-Cola-Aktie im Plus: Coca-Cola steigert Umsatzziel - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen der Analysten

Ausblick: Coca-Cola legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com