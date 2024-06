Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 63,13 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 63,13 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,26 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,20 USD. Zuletzt wurden via New York 355.502 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,75 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,80 USD angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,26 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Neue Nummer eins im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalio im ersten Quartal 2024

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Zahlreiche Zukäufe: So hat Jeremy Grantham sein Depot im ersten Quartal ausgebaut