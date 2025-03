Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 69,76 USD.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 69,76 USD nach. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,76 USD. Mit einem Wert von 70,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 491.147 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,39 Prozent. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 20,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,50 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 11.02.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

