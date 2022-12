Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 60,56 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 60,56 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 37 Stück.

Bei 65,10 EUR markierte der Titel am 22.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2021 bei 48,00 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 26,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,67 USD angegeben.

Am 25.10.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.063,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.044,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Drittes Quartal 2022: Diese Aktien hatte Jeremy Grantham im vergangenen Jahresviertel im Portfolio

Coca-Cola-Aktie: Einigung im Streit zwischen Edeka und Coca-Cola

Warren Buffett führt Berkshire Hathaway wie in den 1960-Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com