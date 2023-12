So entwickelt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag in Grün

08.12.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 54,44 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 54,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,59 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,38 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.615 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 60,97 EUR markierte der Titel am 13.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 10,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (49,05 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,80 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden. Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

