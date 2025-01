Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 61,41 USD abwärts.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 61,41 USD ab. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 636.824 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 73,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 USD ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 5,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,80 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 23.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,71 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,95 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 18.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

