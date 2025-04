Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Nachmittag vor

Coca-Cola im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 70,72 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 70,72 USD. Bei 70,80 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 421.432 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2025 auf bis zu 73,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 4,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Am 11.02.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 27.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verdient

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Anleger bekommen letztendlich kalte Füße