Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 63,91 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 63,91 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,98 USD an. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 63,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,98 USD. Zuletzt wechselten via New York 425.388 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 64,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 23,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 USD je Aktie.

