Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gefragt

Die Coca-Cola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 56,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,62 EUR. Mit einem Wert von 55,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.776 Stück gehandelt.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2021 (46,21 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,83 USD.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.325,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.100,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Coca-Cola die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

