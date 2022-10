Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Coca-Cola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 57,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.590 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2021 bei 46,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,23 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,83 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 11.325,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.100,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Coca-Cola-Aktie.

