Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,47 USD.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 69,47 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 69,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 876.217 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD an. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 5,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (57,94 USD). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 19,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

