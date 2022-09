Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag in Rot

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 61,66 EUR. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 61,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.861 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2022 markierte das Papier bei 65,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 5,37 Prozent zulegen. Am 02.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 36,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,50 USD angegeben.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 USD je Aktie gewesen. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Streit um Preise: Gericht verbietet Coca-Cola Lieferstopp gegen Edeka - Coca Cola-Aktie etwas höher

Mehr als nur Pepsi Cola: Diese Marken gehören zu Pepsi

Apple-Aktie: Die nächste Dimension

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com