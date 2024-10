Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stabil

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 70,39 USD.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 70,39 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,65 USD. Bei 70,30 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 301.631 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 73,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 4,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2023 bei 52,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 24,93 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,20 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,59 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

