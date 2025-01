Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 62,39 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 62,39 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 62,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 2.613.550 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,52 USD. Gewinne von 17,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,94 USD am 17.04.2024. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,25 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.10.2024. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11,89 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

