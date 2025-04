So bewegt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Donnerstagnachmittag zu

17.04.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 72,20 USD zu.

Wer­bung

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 72,20 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 72,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,92 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.026.170 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 04.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,94 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 2,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (58,10 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 19,53 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 74,00 USD angegeben. Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.04.2026. Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten Erste Schätzungen: Coca-Cola informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com