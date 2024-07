Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 64,92 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 64,92 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 64,92 USD. Bei 64,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 474.702 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 64,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,29 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 25,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 68,40 USD.

Am 30.04.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,26 Mrd. USD im Vergleich zu 10,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

