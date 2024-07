Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 65,29 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 65,29 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 65,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 336.004 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,43 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,40 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10,99 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Coca-Cola am 23.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

