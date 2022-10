Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Vormittag ins Plus

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 57,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 275 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 20.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,83 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.325,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.100,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

