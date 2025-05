Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Nachmittag zu

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 71,84 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 71,84 USD zu. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,08 USD zu. Bei 71,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 276.552 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). 3,54 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 18,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,74 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,26 Mrd. USD umgesetzt worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

