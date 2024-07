Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 64,83 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 64,83 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 64,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,25 USD. Bisher wurden via New York 422.377 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,80 USD an. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 1,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 20,48 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,40 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Coca-Cola die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer