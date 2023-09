Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag nordwärts

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,14 EUR zu.

Um 12:02 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 54,14 EUR. Bei 54,28 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,06 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.442 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,54 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,67 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

