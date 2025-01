Notierung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag auf rotes Terrain

23.01.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 61,68 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 61,68 USD ab. Bei 61,37 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 61,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 373.434 Coca-Cola-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,52 USD) erklomm das Papier am 05.09.2024. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 19,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,06 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,25 USD für die Coca-Cola-Aktie. Coca-Cola ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,95 Mrd. USD gelegen. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Coca-Cola die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge Über diese Dividenden darf sich Warren Buffett 2025 freuen Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag fester

