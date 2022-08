Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 63,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 63,78 EUR. Mit einem Wert von 64,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.714 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,03 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.325,00 USD – ein Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.100,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie, Pepsi-Aktie & Co: Bei welchen Aktien es jetzt richtig prickelt

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

Jeremy Grantham: Markteinbruch noch nicht vorbei - mit diesen Aktien können sich Anleger absichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com