Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 71,30 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 71,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,60 USD. Bei 71,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 471.178 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 3,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 27,70 Prozent sinken.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 69,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,99 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

