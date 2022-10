Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 57,94 EUR zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.055 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,16 EUR erreichte der Titel am 22.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2021 Kursverluste bis auf 46,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,36 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,67 USD aus.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.325,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inflations- und Rezessionsängste schicken Aktien auf Talfahrt: Diese Strategie empfiehlt Fondsmanager Spitznagel jetzt den Anlegern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com