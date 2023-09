Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Mittag ins Minus

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 57,65 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 11:30 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 57,54 USD. Zuletzt wurden via London 445.600 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,75 USD an. Mit einem Zuwachs von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,32 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,64 USD im Jahr 2023 aus.

