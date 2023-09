Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 57,25 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 57,25 USD abwärts. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,19 USD nach. Bei 57,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310.697 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 64,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 11,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,02 USD am 11.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 5,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.302,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

