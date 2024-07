Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 66,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 66,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,03 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.193 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,89 USD) erklomm das Papier am 25.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 22,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 23.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

