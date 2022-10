Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 58,95 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 610 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,53 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2021 bei 46,22 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 27,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,67 USD angegeben.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent auf 11.063,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.100,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie mit Gewinnen: Deutliche Gewinnsteigerung trotz höherer Preise

Ausblick: Coca-Cola präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com