Coca-Cola im Blick

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Nachmittag positiv

27.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 62,87 USD zu.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 62,87 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 873.168 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 73,52 USD. Gewinne von 16,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,84 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 73,25 USD. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,89 Mrd. USD, gegenüber 11,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,54 Prozent präsentiert. Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,85 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie "Dogs of the Dow" für 2025: Diese Investments empfiehlt die beliebte Dividendenstrategie Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge Aufschläge in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com