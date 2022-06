Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Die Coca-Cola-Aktie wies um 28.06.2022 09:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 59,38 EUR. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,38 EUR aus. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,38 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,38 EUR.

Am 16.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 44,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2021). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,50 USD.

Am 25.04.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.491,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

