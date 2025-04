Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,85 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 71,85 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 70,29 USD. Mit einem Wert von 71,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 629.467 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 3,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

