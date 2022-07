Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Freitagnachmittag im Plus

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 62,76 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.945 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2022 bei 63,52 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,50 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.325,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.100,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie im Plus: Coca-Cola steigert Umsatzziel - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen der Analysten

Ausblick: Coca-Cola legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com