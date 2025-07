Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 68,51 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,51 USD. Bei 68,55 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,34 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 369.755 Aktien.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 8,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

