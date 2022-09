Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag im Plus

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 58,60 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,85 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.947 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2022 bei 65,16 EUR. 10,07 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,14 Prozent.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 68,50 USD.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,13 Prozent auf 11.325,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.100,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

