Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag im Minus

Die Coca-Cola-Aktie gab im XETRA-Handel um 31.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 60,09 EUR nach. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 3.170 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 5,40 Prozent zulegen. Bei 45,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 33,44 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 25.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.491,00 USD im Vergleich zu 9.000,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,65 USD je Coca-Cola-Aktie.

