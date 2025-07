Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 68,15 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 68,15 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,93 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 498.111 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 74,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 9,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,06 Prozent.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

