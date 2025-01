Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag fester

31.12.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 62,21 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 62,21 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.663 Coca-Cola-Aktien. Bei 73,52 USD markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,18 Prozent. Bei einem Wert von 57,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,80 USD je Coca-Cola-Aktie an. Am 23.10.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11,89 Mrd. USD, gegenüber 11,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,54 Prozent präsentiert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 18.02.2025 gerechnet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

