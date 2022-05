Coinbase Aktie News: Coinbase bricht am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Coinbase 110,40 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,0 Prozent auf 110,00 EUR ab. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 106,80 EUR. Bei 109,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 7.241 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 65,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,80 EUR ab. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 3,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 24.02.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.498,46 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 585,10 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Coinbase am 10.05.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 10.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

