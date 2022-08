Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Coinbase 95,50 EUR

7,30% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 6,8 Prozent auf 95,01 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,51 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 526 Coinbase-Aktien.

Bei 318,00 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 70,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 137,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.801,11 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.166,44 USD.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -7,847 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Große Gefahr voraus? Vor dieser Unwägbarkeit warnt Mark Cuban Krypto-Investoren

Kryptowährungen Bitcoin & Co: Neue Studien prognostizieren eine Milliarde Krypto-Nutzer bis 2030

Coinbase-Aktie +10 %: Coinbase und BlackRock wollen professionellen Händlern Bitcoin-Investments anbieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com