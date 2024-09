Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Nachmittag kräftig

So entwickelt sich Coinbase

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,0 Prozent auf 156,21 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 15:53 Uhr 6,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 156,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 481.080 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,33 USD) erklomm das Papier am 26.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 44,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (69,65 USD). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 124,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 01.08.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,91 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coinbase am 31.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

