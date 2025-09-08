DAX23.714 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.603 +0,2%Nas21.790 ±-0,0%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Coinbase im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Nachmittag zu

09.09.25 16:10 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Coinbase zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 312,13 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
265,15 EUR 7,45 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 312,13 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 314,22 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,80 USD. Zuletzt wechselten 493.462 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 118,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung