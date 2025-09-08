Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Nachmittag zu

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 312,13 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 312,13 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 314,22 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,80 USD. Zuletzt wechselten 493.462 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 118,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

