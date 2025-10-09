Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagabend behauptet
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 387,21 USD.
Die Coinbase-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 387,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 392,04 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 382,00 USD. Bei 384,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.125.993 Coinbase-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. 14,82 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.
Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
