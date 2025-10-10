DAX24.610 ±-0,0%Est505.623 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.070 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
Aktie im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagnachmittag höher

10.10.25 16:09 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 399,60 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 399,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 400,45 USD. Bei 387,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 583.035 Coinbase-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 444,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,26 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 64,32 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,80 USD fest.

Redaktion finanzen.net

