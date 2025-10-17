Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 326,31 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 326,31 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 317,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 319,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 566.359 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 36,25 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coinbase rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,80 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

