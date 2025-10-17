Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagabend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 331,48 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 331,48 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 332,43 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 319,29 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.348.131 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 56,99 Prozent sinken.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 109,61 Prozent gesteigert.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

