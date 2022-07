Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,25 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 11.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 11,0 Prozent auf 55,19 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 55,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,84 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 9.577 Aktien.

Bei einem Wert von 318,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 82,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Mit Abgaben von 39,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,689 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

