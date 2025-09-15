Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend verlustreich

DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.690 +0,3%
So bewegt sich Coinbase

16.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 325,93 USD ab.

Die Coinbase-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 325,93 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 321,43 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 332,25 USD. Bisher wurden heute 1.169.746 Coinbase-Aktien gehandelt.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 26,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

