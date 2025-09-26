Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase schießt am Montagabend hoch

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,3 Prozent auf 332,18 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 332,18 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 333,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 318,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.887.667 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Mit einem Kursverlust von 57,08 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

